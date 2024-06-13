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В Волгодонске дед застрелил двух соседок и покончил с собой

В Волгодонске дед застрелил двух соседок и покончил с собой
В городе Волгодонске Ростовской области пенсионер совершил двойное убийство и покончил с собой. Как сообщил DonDay.ru, жуткое происшествие случилось 11 июня.

В тот день житель хутора Степного был у себя во дворе. Услышав лай соседской собаки, он обнаружил животное на своем участке. Пожилой мужчина взял ружье и пошел к хозяйке пса на разборки. Разозленный пенсионер встретил двух соседок. Слово за слово, и разразился настоящий скандал. Горожанин выстрелил в женщин. Обе соседки скончались на месте ЧП.

Осознав, что натворил, дедушка вернулся домой и покончил с собой.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Эксперты выясняют все подробности гибели трех человек.
Фото: DonDay.ru.
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