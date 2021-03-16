Пожилой ростовчанин скончался при пожаре в квартире на Северном

В квартире на Северном в Ростове при пожаре погиб мужчина. Происшествие случилось вечером 17 марта на улице Добровольского.По данным регионального МЧС, в квартире произошел пожар на площади два квадратных метра. Вероятно, горели личные вещи или мебель. Возгорание потушили до приезда спасателей, а вот 81-летнего хозяина жилища спасти не удалось.Медики констатировали смерть пожилого мужчины. Что стало причиной пожара в доме пенсионера, пока неизвестно.