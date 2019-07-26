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В Таганроге молодой человек, случайно убивший мужчину, избежал тюремного заключения

В Таганроге молодой человек, случайно убивший мужчину, избежал тюремного заключения
В Таганроге парень, случайно убивший мужчину, остался на свободе. Суд приговорил 24-летнего Арлена Г. к одному году и шести месяцам ограничения свободы.

Инцидент произошёл 19 декабря 2018 года, передаёт DonDay.ru. Арлен поругался с подвыпившим мужчиной. Они ссорились, пока конфликт не перерос в размахивание руками. Молодой человек ударил обидчика. Падая, тот ударился головой о стол. Пострадавший получил травму головного мозга, из-за которой скончался.

В отношении Арлена завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Парню запрещено выезжать из города, менять место жительства без ведома специального государственного органа и выходить на улицу с 22 до 6 часов.

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