В Таганроге молодой человек, случайно убивший мужчину, избежал тюремного заключения



В Таганроге парень, случайно убивший мужчину, остался на свободе. Суд приговорил 24-летнего Арлена Г. к одному году и шести месяцам ограничения свободы.



Инцидент произошёл 19 декабря 2018 года, передаёт DonDay.ru. Арлен поругался с подвыпившим мужчиной. Они ссорились, пока конфликт не перерос в размахивание руками. Молодой человек ударил обидчика. Падая, тот ударился головой о стол. Пострадавший получил травму головного мозга, из-за которой скончался.



В отношении Арлена завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Парню запрещено выезжать из города, менять место жительства без ведома специального государственного органа и выходить на улицу с 22 до 6 часов.