В Таганроге 62-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Таганроге автомобилист сбил 62-летнюю женщину. Происшествие случилось утром 11 декабря.По предварительной информации, 22-летний парень за рулем «Ниссана Примера» выезжал с парковки в районе дома № 7 в переулке Новом. Двигаясь задним ходом, он не заметил женщину и сбил ее.- В результате ДТП 62-летнюю пострадавшую с травмами госпитализировали, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В зависимости от состояния пострадавшей автомобилиста могут лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет.