Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге 62-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Таганроге 62-летняя женщина попала под колеса иномарки
В Таганроге автомобилист сбил 62-летнюю женщину. Происшествие случилось утром 11 декабря.

По предварительной информации, 22-летний парень за рулем «Ниссана Примера» выезжал с парковки в районе дома № 7 в переулке Новом. Двигаясь задним ходом, он не заметил женщину и сбил ее.

- В результате ДТП 62-летнюю пострадавшую с травмами госпитализировали, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В зависимости от состояния пострадавшей автомобилиста могут лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.