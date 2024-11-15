В Сочи задержали вора-рецидивиста из Ростовской области

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В Сочи был задержан вор-рецидивист. Об этом сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю 15 ноября.Как сообщили в ведомстве, был задержан 39-летний уроженец Ростовской области, совершивший четыре кражи в курортном городе. Общий ущерб составил 75 тысяч рублей.Задержанный занимался поиском забытых горожанами вещей. В частности, он присвоил портмоне с деньгами, оставленное кем-то на капоте автомобиля.Сотрудники правоохранительных органов задержали вора-рецидивиста. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.