В Сочи задержали вора-рецидивиста из Ростовской области
В Сочи был задержан вор-рецидивист. Об этом сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю 15 ноября.
Как сообщили в ведомстве, был задержан 39-летний уроженец Ростовской области, совершивший четыре кражи в курортном городе. Общий ущерб составил 75 тысяч рублей.
Задержанный занимался поиском забытых горожанами вещей. В частности, он присвоил портмоне с деньгами, оставленное кем-то на капоте автомобиля.
Сотрудники правоохранительных органов задержали вора-рецидивиста. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.