В Шахтах задержали мужчину, подозреваемого в расчленении друга

В Шахтах задержан 29-летний мужчина, которого подозревают в убийстве товарища в Волгограде. Ростовчанин уехал в соседний регион с целью заработка. Мужчина скрывался от правоохранителей почти месяц. Его задержали 10 августа.Разложенное по пакетам тело 18 июля нашли жители Кировского района в Волгограде. Убитым оказался 33-летний саратовец. Ранее он был судим за разбой и последние четыре года считался без вести пропавшим.В Волгоград друзья уехали с целью заработка в марте 2020 года. Вместе они сняли квартиру, но так и остались безработными. В начале июля между ними возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый сначала избил друга, а затем убил, вонзив в него нож. Тело мужчина расчленил и расфасовал по пакетам. Останки увез к берегу Волги, а после вернулся в Ростовскую область.Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».