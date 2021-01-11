В Шахтах мужчина убил заключенного в лечебном исправительном учреждении
В Шахтах один заключенный убил второго в лечебном исправительном учреждении. Происшествие случилось на улице Открытой, 26 в ночь на 12 января.
В отряде 34-летний Антон поссорился с 32-летним Дмитрием, сообщает DonDay.ru. Во время ссоры Антон ударил оппонента по лицу. Завязалась потасовка, и Дмитрий, достав заточку, несколько раз ударил заключенного в живот.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Дмитрий, отбывавший девять месяцев за неуважительное отношение к суду, стал фигурантом дела по статье «Убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.