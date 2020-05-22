В Шахтах легковушка опрокинулась после ДТП: есть пострадавший

Один человек пострадал в результате аварии в Шахтах. Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 мая примерно в 14:30.На перекрёстке на улице Достоевского, по предварительным данным, 54-летний водитель «десятки» не уступил дорогу 19-летнему парню за рулём «ВАЗ-21099». Он не смог избежать ДТП, и машины столкнулись. От удара «девятка» отлетела на бордюр и опрокинулась.Парню оказали необходимую помощь и отпустили домой.