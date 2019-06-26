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В Ростовской области столкнулись и сгорели два автомобиля: есть погибшие

В Ростовской области столкнулись и сгорели два автомобиля: есть погибшие
Грузовик и легковушка сгорели в результате аварии в Ростовской области, погибли два человека. Трагедия произошла 27 июня около 21 часа на трассе Егорлыкская — Сальск.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с КамАЗом, за рулём которого находился 36-летний мужчина. Обе машины вылетели с дороги на обочину и перевернулись.
В Ростовской области столкнулись и сгорели два автомобиля: есть погибшие
- Сразу после этого автомобили загорелись, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

В результате ДТП погибли два человека. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир «Шевроле». Личность пассажира пока остаётся неизвестной. По факту аварии проводится проверка.

Сгоревшие автомобили оставались на обочине и утром 28 июня.
В Ростовской области столкнулись и сгорели два автомобиля: есть погибшие

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