В Ростовской области при ДТП трое погибли, четверо пострадали



В Сальском районе Ростовской области произошло ДТП с тремя погибшими и четырьмя пострадавшими. Страшная авария случилась 7 марта около 10 часов на 137-м километре трассы Усьман - Весёлый - Сальск.



По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 20-летний водитель «Лады Гранты» превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Киа Спектра» под управлением 64-летнего мужчины.



В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, а также 22-летняя пассажирка «Лады». Четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.



- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, - отметили в ГУ МВД. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



От удара «Гранта» вылетела с дороги на обочину. От неё осталась только гора металла. У машины полностью снесло крышу, её запчасти раскидало на несколько десятков метров. У «Киа» смяло капот так, что от него ничего не осталось.



