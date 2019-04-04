В Ростовской области мужчина украл стиральную машину и штору



На Дону злоумышленник украл из дома стиральную машину и штору. Предполагаемого преступника задержали 5 апреля.



По предварительным данным, 58-летний житель Каменского района решил обокрасть дом. Разбив окно, он проник в жилище. Затем злоумышленник схватил едва ли не первое, что попалось ему на глаза и сбежал.



Предметом наживы мужчины стали стиральная машина и штора ,которые он погрузил в свое авто и скрылся. Задержанным оказался ранее судимый за кражу и повреждение имущества мужчина.



- Полицейские изъяли технику и штору и вернули владелице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Мера пресечения – заключение под стражу.