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В Ростовской области мужчина украл стиральную машину и штору

В Ростовской области мужчина украл стиральную машину и штору
На Дону злоумышленник украл из дома стиральную машину и штору. Предполагаемого преступника задержали 5 апреля.

По предварительным данным, 58-летний житель Каменского района решил обокрасть дом. Разбив окно, он проник в жилище. Затем злоумышленник схватил едва ли не первое, что попалось ему на глаза и сбежал.

Предметом наживы мужчины стали стиральная машина и штора ,которые он погрузил в свое авто и скрылся. Задержанным оказался ранее судимый за кражу и повреждение имущества мужчина.

- Полицейские изъяли технику и штору и вернули владелице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мера пресечения – заключение под стражу.

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