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В Ростовской области живодер жестоко расправился с чужим котом

В Ростовской области живодер жестоко расправился с чужим котом
В Азовском районе Ростовской области живодер жестоко расправился с чужим котом. Трагедия случилась 14 февраля в селе Стефанидинодар.

Как сообщает Donday, питомца нашли родственники, которые возвращались с работы домой. Во дворе они заметили страшную картину: кот был подвешен прямо на заборе. Они бросились на помощь питомцу, но спасать его было поздно.

Семья сразу же позвонила главе поселения и в службу спасения. На место приехал участковый. Он составил бумагу, но с семьей больше не связывался.

По словам хозяина погибшего кота Дмитрия, семья подозревает в случившемся соседа. Якобы годом ранее он уже вешал на забор петлю, из-за чего пострадал другой кот - Рокки. Его успели вовремя спасти – шея от удавки заживала около четырех месяцев. По словам Дмитрия, с соседями война идет давно.

Кто причастен к убийству питомца, пока не известно. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что сообщений о произошедшем в полицию не поступало. По факту публикации в сети проводят проверку.
Фото: DonDay
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