В Ростовской области женщину зажало в салоне минивэна после ДТП с фурой

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На М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с участием минивэна и грузовика. Авария случилась 10 декабря в Каменском районе.Около поселка Глубокого водитель «Хендай Старекс» не выдержал дистанцию и врезался в попутную фуру. От удара салон корейской машины деформировался. Покореженные конструкции зажали женщину, которая находилась на переднем сиденье транспорта.По информации газеты «Новость», на вызов приехали спасатели Старостаничного спасательного подразделения. Пострадавшую деблокировали при помощи специального инструмента и отвезли в больницу. Остальных восьмерых пассажиров доставили на автовокзал Каменска-Шахтинского.В региональном управлении ГИБДД не давали никаких официальных комментариев о ДТП.