На Дону бревно, упавшее с грузовика, убило пассажира минивэна

В Ростовской области пассажир минивэна погиб от удара бревном, упавшим со встречного грузовика. Трагедия случилась в ночь на 3 июля в Мясниковском районе.Водитель МАЗа направлялся в сторону Таганрога по трассе Чалтырь - Большие Салы. Он перевозил бревна, стянутые сверху цепью. В районе 5-го километра встречный грузовик задел цепь, и одно из бревен упало на иномарки. Сначала оно отлетело на «Ниссан Ноут», а оттуда - прямиком в минивэн «Рено Трафик». В последнем находились водитель и восемь пассажиров. Бревно протаранило фургончик и угодило в двоих пассажиров. Одного из них с травмами доставили в больницу.- Еще один пассажир «Рено Трафик» погиб на месте, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.