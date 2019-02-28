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ДТП с участием минивэна произошло в Ростовской области: двое пострадали

ДТП с участием минивэна произошло в Ростовской области: двое пострадали
В Азовском районе произошло ДТП с участием минивэна. Происшествие случилось 1 марта в Койсуге.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля марки «Тойота Альфард» не справился с управлением, отъезжая от обочины, и врезался в «ВАЗ-21074», за рулем которого был 31-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 28-летний пассажир отечественного автомобиля. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу.

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