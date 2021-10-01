В Ростовской области зафиксирован рекорд по числу умерших от коронавируса

Рекордное число умерших от коронавируса зафиксировали в Ростовской области. Статистику передает правительство донского региона.По состоянию на 4 октября, жертвами опасной инфекции стали 32 человека с COVID-19. Это 17 женщин от 51 до 91 лет, а также 15 мужчин от 58 до 76 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них ожирение, сахарный диабет и онкология. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 6923 человека.Бьет рекорды и общее число заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию подхватили 517 человек. С начала пандемии опасный диагноз поставили более чем 140 тысяч жителям Ростовской области.Напомним, что с 4 октября в силу вступили новые ограничения. Из-за сложной эпидемической обстановки в медучреждениях снова отменили профосмотры, диспансеризацию, театры и кинотеатры могут вместить в себя не более 50%, и не больше 500 зрителей, а работодатели должны будут перевести 30% своих сотрудников на удаленку. Если ситуация не улучшится, ограничения будут только ужесточаться.