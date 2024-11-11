В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели инвалида

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В Сальском районе Ростовской области правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, который жестоко избил молодого человека с ограниченными возможностями.В соцсетях активно распространяется информация о гибели 23-летнего инвалида из Ростовской области.Трагедия произошла в августе 2024 года. Парня с ограниченными возможностями госпитализировали в медицинское учреждение с тупой травмой живота. В течение нескольких дней за жизнь молодого человека боролись врачи донского региона. Однако спустя некоторое время парень умер в больнице.По факту жестокого избиения инвалида завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, в настоящее время следователи разыскивают подозреваемого в жестоком избиении.