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В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели инвалида

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели инвалида

В Сальском районе Ростовской области правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, который жестоко избил молодого человека с ограниченными возможностями.

В соцсетях активно распространяется информация о гибели 23-летнего инвалида из Ростовской области.

Трагедия произошла в августе 2024 года. Парня с ограниченными возможностями госпитализировали в медицинское учреждение с тупой травмой живота. В течение нескольких дней за жизнь молодого человека боролись врачи донского региона. Однако спустя некоторое время парень умер в больнице.

По факту жестокого избиения инвалида завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, в настоящее время следователи разыскивают подозреваемого в жестоком избиении.
Фото: DonDay
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