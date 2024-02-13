Фото: Ростов ру.

В Ростовской области водитель легковушки погиб в столкновении с электричкой. Об этом сообщили в СКЖД.По предварительным данным, авария случилась 13 февраля около 10:00 между станциями Целина и Атаман. Водитель легкового авто решил проскочить перед электричкой № 6820 Ростов-Главный - Зимовники. Однако завершить маневр не успел. Машинист нажал на тормоз, но остановить многотонный состав быстро не удалось. В итоге на скорости поезд снес легковушку.В результате ДТП водитель автомобиля погиб. Пассажиры и локомотивная бригада пригородного поезда за медицинской помощью не обращались.