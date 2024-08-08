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В Ростовской области водитель «Киа Рио» сбил двух детей на пешеходе

В Ростовской области водитель «Киа Рио» сбил двух детей на пешеходе
В Ростовской области водитель легковушки сбил двух детей. Авария произошла 7 августа в поселке Чертково на улице Петровского.

Предварительно, 66-летний водитель легковушки ехал возле дома 187. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шли годовалый и двухлетний малыши. Водитель не успел нажать на тормоз и сбил детей.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пешеходы получили травмы. Их доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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