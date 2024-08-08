В Ростовской области водитель «Киа Рио» сбил двух детей на пешеходе

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области водитель легковушки сбил двух детей. Авария произошла 7 августа в поселке Чертково на улице Петровского.Предварительно, 66-летний водитель легковушки ехал возле дома 187. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шли годовалый и двухлетний малыши. Водитель не успел нажать на тормоз и сбил детей.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пешеходы получили травмы. Их доставили в медучреждение.