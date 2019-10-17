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В Ростовской области водитель иномарки сбил девушку

В Ростовской области водитель иномарки сбил девушку
В Новочеркасске Ростовской области водитель иномарки сбил девушку-пешехода. Авария случилась на улице Трамвайной 17 октября около 8:30. Информацию о ДТП передает DonDay Новочеркасск.

По данным портала, мужчина за рулем автомобиля «Шевроле Ланос» двигался в сторону хутора Хотунок. На нерегулируемом пешеходном переходе перед автомобилем переходила дорогу девушка. По неизвестной причине машина наехала на нее.

Пешеход получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшую госпитализировали.

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