В Ростовской области водитель иномарки сбил девушку
В Новочеркасске Ростовской области водитель иномарки сбил девушку-пешехода. Авария случилась на улице Трамвайной 17 октября около 8:30. Информацию о ДТП передает DonDay Новочеркасск.
По данным портала, мужчина за рулем автомобиля «Шевроле Ланос» двигался в сторону хутора Хотунок. На нерегулируемом пешеходном переходе перед автомобилем переходила дорогу девушка. По неизвестной причине машина наехала на нее.
Пешеход получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшую госпитализировали.