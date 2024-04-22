Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области во время ссоры сын застрелил свою мать

В Ростовской области во время ссоры сын застрелил свою мать
В станице Мечетинской осудили 48-летнего мужчину за убийство матери. Трагедия произошла в декабре прошлого года.

Мужчина находился дома со своей матерью. Он был в состоянии алкогольного опьянения и в ходе бытовой ссоры не смог совладать со своими эмоциями. Не сдержав гнев, он схватил ружье и выстрелил два раза в свою 67-летнюю мать. К сожалению, женщина скончалась на месте.

Сразу после преступления подозреваемого в убийстве задержали. В ходе следствия он полностью раскаялся и признал свою вину.

- Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Приговор не вступил в законную силу.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.