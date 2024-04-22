В Ростовской области во время ссоры сын застрелил свою мать

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В станице Мечетинской осудили 48-летнего мужчину за убийство матери. Трагедия произошла в декабре прошлого года.Мужчина находился дома со своей матерью. Он был в состоянии алкогольного опьянения и в ходе бытовой ссоры не смог совладать со своими эмоциями. Не сдержав гнев, он схватил ружье и выстрелил два раза в свою 67-летнюю мать. К сожалению, женщина скончалась на месте.Сразу после преступления подозреваемого в убийстве задержали. В ходе следствия он полностью раскаялся и признал свою вину.- Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в СУ СК по Ростовской области.Приговор не вступил в законную силу.