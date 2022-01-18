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В Ростовской области велосипедист попал в больницу после ДТП с «Ладой»

В Ростовской области велосипедист попал в больницу после ДТП с «Ладой»
В Ростовской области велосипедист чудом остался жив, врезавшись в легковушку. Авария произошла 18 января на автодороге Пролетарск – хутор Уютный.

По предварительной информации, Rostov.ru стало известно, что водитель автомобиля «Лада-212140» ехал из Сальска в Пролетарск. Он не выдержал дистанцию и врезался в движущегося впереди велосипедиста, который ехал посередине дороги, да и к тому же не имел светоотражающих элементов. В результате машина сбила его.

С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга» водитель велосипед госпитализирован в хирургическое отделение.
Фото: Наша Неделя.
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