В Ростовской области велосипедист попал в больницу после ДТП с «Ладой»

Фото: Наша Неделя.

В Ростовской области велосипедист чудом остался жив, врезавшись в легковушку. Авария произошла 18 января на автодороге Пролетарск – хутор Уютный.По предварительной информации, Rostov.ru стало известно, что водитель автомобиля «Лада-212140» ехал из Сальска в Пролетарск. Он не выдержал дистанцию и врезался в движущегося впереди велосипедиста, который ехал посередине дороги, да и к тому же не имел светоотражающих элементов. В результате машина сбила его.С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга» водитель велосипед госпитализирован в хирургическое отделение.