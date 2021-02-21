В Ростовской области умер заключённый после драки с другим зеком

В Ростовской области после драки двух заключённых исправительной колонии №1 города Зверево один из оппонентов скончался. Несчастный случай произошёл вечером 22 февраля напротив дома №22 на улице Центральной.Источник DonDay.ru сообщил, что накануне праздника 30-летний Ислам Х., который отбывал срок за распространение наркотиков, поссорился с другим осуждённым. Словесная перебранка переросла в потасовку, в результате которой Ислам получил множественные гематомы и рассечение брови.Охранники вызвали бригаду скорой помощи. Однако медики не смогли спасти пострадавшего.