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В Ростовской области три человека сгорели в машине после ДТП

В Ростовской области три человека сгорели в машине после ДТП
Три человека погибли в загоревшейся машине после столкновения в Ростовской области. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Трагедия произошла на автодороге Ростов – Волгодонск в Мартыновском районе в ночь на 8 августа. Парень из Волгоградской области, 26-летний автомобилист на «Лада Веста», ехал в Ростов-на-Дону. На 133-м километре он вылетел на «встречку», где по касательной столкнулся с «Лада Приора» под управлением 22-летнего водителя.



В результате последняя съехала с дороги, а «Веста» врезалась в двигавшийся за «Приорой» ВАЗ 2112. От удара двенадцатая вылетела в кювет и загорелась.

Три человека, 26-летний водитель ВАЗа и его 19-летний и 22-летний пассажиры, не смогли выбраться из легковушки и сгорели. Водителя «Весты» с травмами доставили в ЦРБ Семикаракорска.

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