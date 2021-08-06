В Ростовской области три человека сгорели в машине после ДТП

Три человека погибли в загоревшейся машине после столкновения в Ростовской области. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.Трагедия произошла на автодороге Ростов – Волгодонск в Мартыновском районе в ночь на 8 августа. Парень из Волгоградской области, 26-летний автомобилист на «Лада Веста», ехал в Ростов-на-Дону. На 133-м километре он вылетел на «встречку», где по касательной столкнулся с «Лада Приора» под управлением 22-летнего водителя.В результате последняя съехала с дороги, а «Веста» врезалась в двигавшийся за «Приорой» ВАЗ 2112. От удара двенадцатая вылетела в кювет и загорелась.Три человека, 26-летний водитель ВАЗа и его 19-летний и 22-летний пассажиры, не смогли выбраться из легковушки и сгорели. Водителя «Весты» с травмами доставили в ЦРБ Семикаракорска.