Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области три человека разбились насмерть в лобовом ДТП

В Ростовской области три человека разбились насмерть в лобовом ДТП
В Ростовской области три человека погибли в жутком ДТП. Авария произошла в хуторе Комарове Мартыновском районе.

По словам свидетелей происшествия, два автомобиля не поделили дорогу. Машины на полном ходу врезались лоб в лоб. Удар был настолько мощным, что одна из легковушек вылетела в кювет. Второй транспорт, «Жигули», развернуло посреди проезжей части.

— Женщину из выбросило на дорогу, водителю оторвало ногу, — рассказали свидетели аварии. — Водитель второй машины, которая в кювете, тоже погиб.

В региональной Госавтоинспекции пока не прокомментировали ДТП.
Фото: соцсети (тг Это Ростов!)
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.