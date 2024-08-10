В Ростовской области три человека разбились насмерть в лобовом ДТП

Фото: соцсети (тг Это Ростов!)

В Ростовской области три человека погибли в жутком ДТП. Авария произошла в хуторе Комарове Мартыновском районе.По словам свидетелей происшествия, два автомобиля не поделили дорогу. Машины на полном ходу врезались лоб в лоб. Удар был настолько мощным, что одна из легковушек вылетела в кювет. Второй транспорт, «Жигули», развернуло посреди проезжей части.— Женщину из выбросило на дорогу, водителю оторвало ногу, — рассказали свидетели аварии. — Водитель второй машины, которая в кювете, тоже погиб.В региональной Госавтоинспекции пока не прокомментировали ДТП.