В Ростовской области загорелась «Ока»

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В Белой Калитве Ростовской области сгорела «Ока». ЧП случилось на улице Комарова 26 февраля около 14:30.В тот день водитель легковушки подъехал к гаражному кооперативу неподалеку от городского автовокзала. Сначала он почувствовал сильный запах гари, потом вдруг в машине вспыхнул огонь. Очевидцы вызвали на помощь пожарных. К счастью, хозяин авто не пострадал. Огнеборцы примерно за 10 минут потушили пламя, но даже этого времени хватило, чтобы маленькая машина превратилась в груду обгоревшего металла. Скорее всего, ее уже нельзя будет восстановить.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения привлекались пять спасателей и две спецмашины. Причина произошедшего пока остается неизвестной.