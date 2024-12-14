Пять судей Ростовской области подали в отставку

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В Ростовской области пять судей подали заявления об уходе с должности, что сообщается на официальном портале квалификационной коллегии судей данного региона.Среди них Алексей Говорун, которому 50 лет. Он проработал в Ростовском областном суде пять лет, до этого исполнял обязанности мирового судьи в Родионо-Несветайском районе, а затем в Новошахтинском районном суде.Среди ушедших также Наталья Тактарова, проработавшая в Ростовском облсуде в течение 28 лет.Кроме того, полномочия сложили 48-летняя Анна Парамонова из Арбитражного суда Ростовской области, а также Екатерина Шегедевич из Аксайского районного суда и Ирина Кириченко, которая проработала 13 лет в Советском районном суде.