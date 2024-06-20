В Ростовской области школьница на велосипеде попала пол колеса «Форда»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Батайске Ростовской области школьница на велосипеде пострадала в аварии. ДТП случилось днем 20 июня в СНТ «Весна».Около 15:30 девочка каталась на двухколесном транспорте по 21 проезду, 4-й Линии. Возле дома) 1299 она свернула с проезжей части, оказавшись прямо перед «Фордом Фокус».Водитель машины вывернул руль в сторону и ударил по тормозам. Однако избежать столкновения не удалось. Велосипедистка попала под колеса автомобиля.— В результате ДТП несовершеннолетнюю доставили в больницу, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.