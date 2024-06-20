Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области школьница на велосипеде попала пол колеса «Форда»

В Ростовской области школьница на велосипеде попала пол колеса «Форда»
В городе Батайске Ростовской области школьница на велосипеде пострадала в аварии. ДТП случилось днем 20 июня в СНТ «Весна».

Около 15:30 девочка каталась на двухколесном транспорте по 21 проезду, 4-й Линии. Возле дома) 1299 она свернула с проезжей части, оказавшись прямо перед «Фордом Фокус».

Водитель машины вывернул руль в сторону и ударил по тормозам. Однако избежать столкновения не удалось. Велосипедистка попала под колеса автомобиля.

— В результате ДТП несовершеннолетнюю доставили в больницу, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.