В Ростовской области самосвал насмерть сбил 37-летнего рабочего
В Новошахтинске самосвал насмерть сбил рабочего. Происшествие случилось 23 января на улице Речной.
Как установило следствие, на территории горнодобывающего карьера самосвал БелАЗ, осуществляя маневр, сбил 37-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Как сообщили в региональном СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда.