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В Ростовской области самосвал насмерть сбил 37-летнего рабочего

В Ростовской области самосвал насмерть сбил 37-летнего рабочего
В Новошахтинске самосвал насмерть сбил рабочего. Происшествие случилось 23 января на улице Речной.

Как установило следствие, на территории горнодобывающего карьера самосвал БелАЗ, осуществляя маневр, сбил 37-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщили в региональном СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда.
Фото: СК
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