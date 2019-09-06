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В Ростовской области нашли водителя, сбившего насмерть пешехода

В Ростовской области нашли водителя, сбившего насмерть пешехода

В Ростовской области установлена личность водителя, сбившего насмерть пешехода в Донецке. Им оказался 18-летний местный житель.

Молодой человек на своём «ВАЗ-2109» сбил мужчину на улице Королева и скрылся с места аварии. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Между тем личность погибшего мужчины ещё не установлена. У пешехода не было при себе ни документов, ни телефона.

Напомним, ДТП с погибшим произошло около 22 часов 8 августа. По предварительным данным, мужчина начал переходить дорогу примерно в 200 метрах от пешеходного перехода. В этот момент его сбил неизвестный автомобиль. Водитель, даже не притормозив, скрылся в неизвестном направлении.

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