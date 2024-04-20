Фото: Соцсети.

В Ростове сгорела машина такси. Происшествие случилось 17 апреля на улице Шаповалова, 1Г.Около 18:00 водитель ехал по дороге за рулем «Рено Логан». Внезапно из-под капота начал идти дым. Автомобилист остановился. Через пару минут началось воспламенение. Очевидцы вызвали на место пожарных. Прибыло шесть человек на одной автоцистерне. Огонь успел охватить всего лишь два квадратных метра. Пожар потушили примерно через 20 минут.- В происшествии никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.