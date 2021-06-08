В Ростовской области подросток на мотоцикле сбил 4-летнюю девочку

На Дону 14-летний подросток сбил на мотоцикле четырёхлетнюю девочку. Авария произошла 10 июня примерно в 13:00.ДТП случилось в Донецке на улице Ростовской. В полдень подросток без прав мчался на мамином мотоцикле. На обочине он увидел маленькую девочку, которая осталась без присмотра. Водитель не справился с управлением и сбил четырёхлетнего ребёнка.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована в ЦГБ.Наказание за всю эту ситуацию, скорее всего, понесёт мать подростка. Даже если у родителей девочки не будет претензий, женщине всё равно придётся выплатить штраф в 30 тысяч рублей.