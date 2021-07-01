В Ростовской области пьяный подросток на ВАЗе врезался в дерево: двое погибли
В Ростовской области пьяный подросток на отечественном авто врезался в дерево. Авария произошла около 5 часов 3 июля в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского.
По предварительной информации, 16-летний водитель «ВАЗ-2112» катался с друзьями по улице Советской. В районе дома № 185 он не справился с управлением и врезался в дерево. Подростка с травмами доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Пассажиры ВАЗа 16 и 19 лет разбились насмерть.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в отношении юного водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход расследования.
Подобная трагедия случилась в донском регионе уже второй раз за год. Ранее, в апреле, компания ребят 13-15 лет праздновала день рождения одного из друзей. Шестеро подростков отметили его 14-летие алкоголем и решили покататься на иномарке родителей. Праздник обернулся трагедией, когда ребята врезались в дерево. Пятеро из них скончались на месте, а за жизнь шестого врачи боролись несколько дней. К сожалению, спасти парня не удалось.