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В Ростовской области 62-летняя женщина погибла при пожаре

В Ростовской области 62-летняя женщина погибла при пожаре
В Красносулинском районе Ростовской области при пожаре погибла 62-летняя женщина. Огонь разгорелся 5 марта в хуторе Малая Федоровка.

Пожар случился ночью в частном доме. Очевидцы увидели, как из постройки повалили клубы дыма и вызвали спасателей. Для тушения привлекли шесть спасателей на трех спецмашинах.

При тушении в доме нашли труп 62-летней женщины.

- Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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