В Ростовской области 62-летняя женщина погибла при пожаре
В Красносулинском районе Ростовской области при пожаре погибла 62-летняя женщина. Огонь разгорелся 5 марта в хуторе Малая Федоровка.
Пожар случился ночью в частном доме. Очевидцы увидели, как из постройки повалили клубы дыма и вызвали спасателей. Для тушения привлекли шесть спасателей на трех спецмашинах.
При тушении в доме нашли труп 62-летней женщины.
- Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.