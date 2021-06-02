В Гуково пенсионер с ножом напал на трех женщин
В Ростовской области пенсионер напал с ножом на трех незнакомых женщин. ЧП случилось в городе Гуково около 18 часов 4 июня.
Как сообщил DonDay.ru, мужчина шел по улице Свободы. В районе дома №76 он достал нож и стал бросаться на прохожих. Пенсионер нанес травмы трем женщинам. Очевидцы происшествия тут же позвонили в скорую помощь и в полицию.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавших. Одну из них после осмотра уже отпустили домой, а две других остались в больнице.
Полиция вскоре задержала мужчину. Им оказался 70-летний местный житель Гуково.