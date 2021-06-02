Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Гуково пенсионер с ножом напал на трех женщин

В Гуково пенсионер с ножом напал на трех женщин
В Ростовской области пенсионер напал с ножом на трех незнакомых женщин. ЧП случилось в городе Гуково около 18 часов 4 июня.

Как сообщил DonDay.ru, мужчина шел по улице Свободы. В районе дома №76 он достал нож и стал бросаться на прохожих. Пенсионер нанес травмы трем женщинам. Очевидцы происшествия тут же позвонили в скорую помощь и в полицию.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавших. Одну из них после осмотра уже отпустили домой, а две других остались в больнице.

Полиция вскоре задержала мужчину. Им оказался 70-летний местный житель Гуково.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.