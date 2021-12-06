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В Ростовской области парень уходил от погони и устроил ДТП

В Ростовской области парень уходил от погони и устроил ДТП

В Донецке водитель «четырнадцатой» попал в аварию во время погони. Инцидент случился днем 8 декабря в 12-м квартале. Об этом сообщает газета «Новость».

Сначала легковушку и следующие за ней внедорожники с мигалками заметили в третьем микрорайоне. Прекратилась погоня по чистой случайности: молодой человек за рулем ВАЗа врезался в припаркованный «ВАЗ-2115». В этот момент его и задержали правоохранители. К месту аварии сразу же съехались пограничники, росгвардейцы и сотрудники ДПС. Вероятно, парень вез запрещенные вещества, а когда его заметили, решил «дать по газам».

В результате ДТП парня госпитализировали с травмами. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

Получить оперативный комментарий в УГИБДД по Ростовской области не удалось.
Фото: Газета «Новость»
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