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На Дону 19-летний водитель ВАЗа разбился насмерть, уходя от погони

На Дону 19-летний водитель ВАЗа разбился насмерть, уходя от погони
В Ростовской области водитель «ВАЗ-2114» разбился насмерть. Трагедия случилась ночью 14 марта в городе Белая Калитва.

По предварительной информации, 19-летний парень за рулем отечественного авто проезжал мимо инспекторов ГИБДД. Блюстители правопорядка подали ему знак остановиться, но юноша проигнорировал требования. Сотрудники ГИБДД ринулись в погоню. На пересечении улиц Энгельса и Вокзальной водитель не справился с управлением и на скорости въехал в здание магазина.

- В результате ДТП 19-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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