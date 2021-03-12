На Дону 19-летний водитель ВАЗа разбился насмерть, уходя от погони

В Ростовской области водитель «ВАЗ-2114» разбился насмерть. Трагедия случилась ночью 14 марта в городе Белая Калитва.По предварительной информации, 19-летний парень за рулем отечественного авто проезжал мимо инспекторов ГИБДД. Блюстители правопорядка подали ему знак остановиться, но юноша проигнорировал требования. Сотрудники ГИБДД ринулись в погоню. На пересечении улиц Энгельса и Вокзальной водитель не справился с управлением и на скорости въехал в здание магазина.- В результате ДТП 19-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.