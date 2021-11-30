В Ростове перебегавший дорогу парень угодил под колеса

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове 27-летний парень, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса иномарки. Инцидент случился 1 декабря на проспекте Коммунистическом.Сообщается, что примерно в семь часов утра 27-летний молодой человек перебегал дорогу около дома № 23. В тот момент по проспекту ехала «Киа Рио», которой управлял 50-летний мужчина. Водитель не успел затормозить вовремя и наехал на парня. В результате аварии пешехода госпитализировали с травмами.В УГИБДД по Ростовской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка.