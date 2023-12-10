В Ростовской области нашли мертвым сбежавшего из больницы пациента

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области нашли мертвым сбежавшего из ЦРБ Багаевского района пациента. О местонахождении 33-летнего Бориса Бондарюка ничего не было известно с 7 декабря.Мужчина оказался в медучреждении после того, как повредил ногу. В какой-то момент в палате у него случился приступ эпилепсии. Упав с кровати, Борис разбил голову. Спустя несколько дней он тайком покинул больницу. Когда об этом стало известно, близкие пропавшего написали заявление в полицию. Позже к поискам подключились добровольческие отряды.Только 8 декабря тело Бориса удалось найти. Мужчина умер на одной из улиц станицы Багаевской. В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители.