В Ростовской области на площади 300 квадратных метров горит сухая трава

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В Ростовской области происходит борьба с крупным ландшафтным пожаром, о чем сообщили в ГУ МЧС региона.Возгорание началось примерно в 16:28 в поселке Каменоломни, на улице Заречная, 9. Огромный столб черного дыма виден даже издалека. Как уточняют в ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров и охвачена сухая растительность.В зоне происшествия работают пять сотрудников пожарной службы и одна единица специальной техники. В данный момент пожарным удалось локализовать очаг возгорания.