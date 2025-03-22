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В Ростовской области на площади 300 квадратных метров горит сухая трава

В Ростовской области на площади 300 квадратных метров горит сухая трава

В Ростовской области происходит борьба с крупным ландшафтным пожаром, о чем сообщили в ГУ МЧС региона.

Возгорание началось примерно в 16:28 в поселке Каменоломни, на улице Заречная, 9. Огромный столб черного дыма виден даже издалека. Как уточняют в ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров и охвачена сухая растительность.

В зоне происшествия работают пять сотрудников пожарной службы и одна единица специальной техники. В данный момент пожарным удалось локализовать очаг возгорания.
Фото: Соцсети
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