Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП пострадал подросток

В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП пострадал подросток
В Ростовской области 15-летний парень пострадал в ДТП на М-4 «Дон». Происшествие случилось 13 августа около 7:00 в Чертковском районе.

По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением недалеко от хутора Нагибин. Машина выехала за пределы дороги и столкнулась с мачтой освещения.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал 15-летний парень. Его доставили в медучреждение.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.