В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП пострадал подросток

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области 15-летний парень пострадал в ДТП на М-4 «Дон». Происшествие случилось 13 августа около 7:00 в Чертковском районе.По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением недалеко от хутора Нагибин. Машина выехала за пределы дороги и столкнулась с мачтой освещения.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал 15-летний парень. Его доставили в медучреждение.