В Ростовской области мужчину, укравшего восьмой айфон, осудили на полгода условного срока



Первомайский районный суд Ростова приговорил Иванкова А. к шести месяцам условного срока. Еще год испытательного срока он не сможет переезжать. Дончанин отобрал у девушки восьмой айфон и скрылся. Происшествие случилось в Ростове в начале лета 2019 года.



По данным суда, в день кражи около полуночи Иванков А. подошел к девушке возле одного из домов и выхватил у нее из рук черный «Iphone 8». Гаджет стоил 45 тысяч рублей. Ростовчанка просила грабителя вернуть смартфон, но он быстро скрылся с места преступления.



Иванкова А. осудили по статье «Грабеж». Его приговорили к шести месяцам условного срока и году испытательного, во время которого преступник не может менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.