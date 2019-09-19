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В Ростовской области мужчину, укравшего восьмой айфон, осудили на полгода условного срока

В Ростовской области мужчину, укравшего восьмой айфон, осудили на полгода условного срока
Первомайский районный суд Ростова приговорил Иванкова А. к шести месяцам условного срока. Еще год испытательного срока он не сможет переезжать. Дончанин отобрал у девушки восьмой айфон и скрылся. Происшествие случилось в Ростове в начале лета 2019 года.

По данным суда, в день кражи около полуночи Иванков А. подошел к девушке возле одного из домов и выхватил у нее из рук черный «Iphone 8». Гаджет стоил 45 тысяч рублей. Ростовчанка просила грабителя вернуть смартфон, но он быстро скрылся с места преступления.

Иванкова А. осудили по статье «Грабеж». Его приговорили к шести месяцам условного срока и году испытательного, во время которого преступник не может менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

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