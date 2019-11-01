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В Ростовской области мужчину, обокравшего пять человек, осудили на три с половиной года

В Ростовской области мужчину, обокравшего пять человек, осудили на три с половиной года
Каменский районный суд Ростовской области вынес приговор Вырикову А. За два года мужчина избил и обокрал мужчину и группу людей. Злоумышленника обвинили по статьям «Грабеж» и «Разбой».

Суд установил, что Выриков А. напал на человека у подъезда 12 декабря 2017 года около четырех часов утра. Он избил жертву и скрылся с украденными деньгами и телефоном. В тот день обвиняемый нажился на 10 100 рублей. После нападения потерпевший три недели страдал психическим расстройством.

Следующее преступление Выриков А. совершил в День Победы текущего года. Он напал на четверых мужчин и женщину на автобусной остановке. Мужчина избил их и отобрал мобильный телефон, сумку, кардиган и куртку с документами, банковской картой и ключами. Сумма ущерба составила 21,5 тысячи рублей.

Каменский районный суд обвинил Вырикова по статьям «Грабеж» и «Разбой». Злоумышленник проведет в исправительной колонии общего режима три с половиной года.

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