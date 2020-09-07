В Ростовской области мужчина пытался провезти через границу пистолет с патронами

В Ростовской области на границе с Украиной задержали мужчину, который пытался провезти пистолет с патронами. Об этом сообщила 9 сентября пресс-служба Ростовской таможне Южного таможенного управления.Мужчина проходил таможню в пункте пропуска Гуково. Он сказал, что в его машине находится пистолет с патронами. Пограничники действительно нашли у него под сиденьем предмет, похожий на пистолет, а также 16 патронов. Оружие владелец приобрел на территории Украины несколько лет назад. Однако разрешение на него предоставить не смог, так как не знал о том, что на пистолет нужно разрешение.Похожая ситуация произошла на том же пункте пропуска двумя неделями ранее. У мужчины во время досмотра также нашли пистолет и патроны. Оружие, как рассказал его владелец, он купил для самообороны. О том, что оно должно иметь документы, также не знал.- К ввозу запрещено служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, а также холодное оружие без разрешительных документов, выданных государственным органом осуществляющим контроль в сфере оборота оружия, - уточнили в ведомстве. - Оружие отдали криминалистам.