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В Ростовской области машина «скорой» завалилась на бок после ДТП

В Ростовской области машина «скорой» завалилась на бок после ДТП
В Ростовской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Авария случилась 28 мая в городе Пролетарске.

После полуночи 34-летний водитель «Дэу Матиза» ехал по улице Горького. Неподалеку от дома № 3 он не уступил дорогу УАЗу, оборудованному под скорую помощь. От удара машина медработников врезалась в бетонную опору линий электропередачи. Транспорт не устоял на колесах и завалился на бок.

По информации сотрудников донского УГИБДД, в происшествии никто не пострадал.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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