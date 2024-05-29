В Ростовской области машина «скорой» завалилась на бок после ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Авария случилась 28 мая в городе Пролетарске.После полуночи 34-летний водитель «Дэу Матиза» ехал по улице Горького. Неподалеку от дома № 3 он не уступил дорогу УАЗу, оборудованному под скорую помощь. От удара машина медработников врезалась в бетонную опору линий электропередачи. Транспорт не устоял на колесах и завалился на бок.По информации сотрудников донского УГИБДД, в происшествии никто не пострадал.