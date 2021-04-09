В Ростове манипулятор врезался в автобус № 22

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием манипулятора и общественного транспорта. Авария произошла 12 апреля на улице Фурмановской, 121.По предварительной информации, 42-летний мужчина за рулем автопогрузчика выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество двигающемуся по главной автобусу № 22. От удара у общественного транспорта треснуло стекло, и отвалился бампер.В момент аварии в салоне автобуса находились около 20 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Если вину водителя манипулятора докажут в суде, ему грозят штраф и лишение прав.