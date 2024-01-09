В Ростовской области из водоема выловили труп 6-летнего мальчика, провалившегося под лед

Фото: Поисково-спасательная служба во внутренних водах Ростовской области.

В Ростовской области достали второго ребенка, провалившегося под лед. Шестилетний мальчик погиб. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Трагедия произошла 9 января в селе Авило-Успенка. Шестилетний мальчик со своей 8-летней сестрой провалились под лед искусственного водоема. Очевидцы поспешили на помощь и вытащили девочку. К сожалению, спасти ее не удалось. Позже достали и труп мальчика. Он также погиб.- Следователем проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.