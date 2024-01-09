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В Ростовской области из водоема выловили труп 6-летнего мальчика, провалившегося под лед

В Ростовской области из водоема выловили труп 6-летнего мальчика, провалившегося под лед
В Ростовской области достали второго ребенка, провалившегося под лед. Шестилетний мальчик погиб. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Трагедия произошла 9 января в селе Авило-Успенка. Шестилетний мальчик со своей 8-летней сестрой провалились под лед искусственного водоема. Очевидцы поспешили на помощь и вытащили девочку. К сожалению, спасти ее не удалось. Позже достали и труп мальчика. Он также погиб.

- Следователем проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.
Фото: Поисково-спасательная служба во внутренних водах Ростовской области.
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