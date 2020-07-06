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В Ростовской области из водоема достали труп 16-летней девушки

В Ростовской области из водоема достали труп 16-летней девушки
Доследственная проверка проводится по факту гибели 16-летней девушки, утонувшей в Каменском районе. Труп жительницы Донецка был обнаружен 8 июля.

По предварительным данным, девушка находилась вместе со своей матерью на базе отдыха. Она купалась в водоеме и прыгала в воду с дерева. После одного из прыжков девушка не смогла выплыть и утонула. Ее труп был извлечен из воды.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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