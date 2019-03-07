Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области проводится проверка по факту гибели 24-летней девушки при пожаре

В Ростовской области проводится проверка по факту гибели 24-летней девушки при пожаре
В городе Волгодонске начата следственная проверка по факту смерти 24-летней местной жительницы в результате пожара.

По данным следствия, перед возгоранием в квартире прозвучал хлопок. Во время осмотра помещения следователи нашли металлическую канистру с остатками легковоспламеняющейся жидкости.
- По предварительным данным, жидкость была приобретена погибшей для производства ремонтных работ в квартире, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Сейчас сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают соседей и близких родственников. Назначена пожаро-техническая судебная экспертиза.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.