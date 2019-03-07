В Ростовской области проводится проверка по факту гибели 24-летней девушки при пожаре



В городе Волгодонске начата следственная проверка по факту смерти 24-летней местной жительницы в результате пожара.



По данным следствия, перед возгоранием в квартире прозвучал хлопок. Во время осмотра помещения следователи нашли металлическую канистру с остатками легковоспламеняющейся жидкости.

- По предварительным данным, жидкость была приобретена погибшей для производства ремонтных работ в квартире, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Сейчас сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают соседей и близких родственников. Назначена пожаро-техническая судебная экспертиза.