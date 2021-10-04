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В Ростовской области иномарка врезалась в грузовик: пострадал ребенок

В Ростовской области иномарка врезалась в грузовик: пострадал ребенок
В Азовском районе Ростовской области при столкновении иномарки и грузовика пострадал ребенок. ДТП случилось на улице Веселой села Самарского 5 октября.

За рулем легковушки «Киа Сид» находился 38-летний мужчина. Около 13 часов он с маленьким пассажиром выезжал с парковки возле магазина.

Водитель сдавал задом и не заметил перегородивший ему дорогу ЗИЛ.

- В результате аварии травмы получил 11-летний мальчик из «Киа», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

Водители обеих машин остались целы.
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